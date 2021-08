Il Milan non vuole forzare i tempi: Kessie rientrerà contro la Lazio

Kessie vorrebbe forzare i tempi del rientro in campo, il Milan preferisce non rischiare: l’ivoriano rientrerà contro la Lazio

Nessun rischio. Dopo lo stiramento al flessore della coscia sinistra, Franck Kessie sta effettuando terapie ed esercizi specifici per tornare quanto prima in campo. secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, l’ivoriano vorrebbe forzare i tempi, ma la tabella di marcia rossonera indica come possibile data del rientro il 13 settembre quando il Milan scenderà in campo contro la Lazio. Un mese esatto – scrive il quotidiano romano – per guarire al meglio e non compromettere l’avvio del campionato.