Kessiè da 10 e lode: arriva una prima volta in Serie A per l’ivoriano

Il centrocampista Franck Kessiè con il gol contro il Parma ha raggiunto un grande traguardo personale in Serie A

È un Franck Kessiè da 10 e lode. Non solo per la grandissima stagione che sta disputando, ma anche in termini numerici. Il centrocampista ivoriano ha infatti raggiunto per la prima volta 10 gol in una singola stagione di Serie A grazie alla rete segnata sabato contro il Parma.

Insieme al gol in Europa League contro la Stella Rossa sono 11 reti in tutte le competizioni. Una cifra che il giocatore del Milan aveva raggiunto nelle ultime due stagioni messe insieme.