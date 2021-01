Kessié cecchino (quasi) infallibile: il dato sui rigori calciati

Con il rigore segnato domenica al Vigorito, Franck Kessié ha confermato la sua ottima statistica dagli undici metri

Franck Kessie ha trasformato in gol 14 dei 16 rigori calciati in Serie A. L’ivoriano, inoltre, ha realizzato cinque gol in questo campionato, solo nel 2018/19 ha fatto meglio con la maglia del Milan in una singola stagione di Serie A (sette reti in quel caso).