Kjaer, difensore del Milan, è stato autore dell’assist per Hojlund in Kazakistan-Danimarca, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024

Giornata speciale per Simon Kjaer. Il difensore del Milan, nel giorno del suo compleanno e della sua partita numero 600 tra i professionisti, ha realizzato l’assist per Hojlund in Kazakistan-Danimarca.

La gara è valida per le qualificazioni all’Europeo del 2024.