Kamara Milan, il presidente dell'OM: «Sono ottimista. Perderlo a zero...»

Boubacar Kamara è uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato europeo e tra i tanti club interessati c’è anche il Milan

Il caso Boubacar Kamara tiene banco in casa Marsiglia ed il Milan, così come tanti club europei, tiene d’occhio la situazione. Il presidente dell’OM ne ha parlato così ai microfoni di La Provence.

«Mi assumo le mie responsabilità, sono qui da un anno e mezzo. Perdere un giocatore a fine contratto, soprattutto uno dei migliori, è sempre un fallimento. Credo nei vecchi valori del calcio, nell’attaccamento alla maglia. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per trovare una soluzione, sono fiducioso, un ottimista. Fino all’ultimo momento, finché non avrò un no definitivo, ci crederò. Non mi arrendo mai.»