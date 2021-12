Kalulu: «Periodo difficile ma in una stagione ci può stare. Il Napoli...»

Pierre Kalulu, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato della situazione del Milan in vista del match con il Napoli. Le parole

«Per me è sempre così in tutte le stagioni, ci sono alti e bassi e non si può andare sempre bene. Questo è un momento difficile e dobbiamo lavorare ancora di più per farci trovare al meglio. Napoli? Le squadre sono molto vicine e quando è così è un bene per il calcio italiano. Domenica affronteremo una squadra forte, ma sono queste partite che ti stimolano di più a giocare. Sarà una partita importante».