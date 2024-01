Kalulu via dal Milan? Il francese potrebbe salutare, i motivi della scelta

Il calciomercato Milan potrebbe vedere una rivoluzione in difesa in estate. In tal senso anche Kalulu potrebbe salutare

Come riportato da Calciomercato.com il francese da Pioli è stato impiegato a destra o in mezzo, il suo futuro verrà deciso da chi ci sarà sulla panchina il prossimo anno. Occhio al mercato: arrivato a parametro zero, Kalulu in caso di cessione permetterebbe al club di centrare una corposa plusvalenza.