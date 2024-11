Kalulu, critica velata di Ambrosini al Milan: «Grande rammarico, avrebbe fatto comodo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra il Milan e la Juventus, Massimo Ambrosini ha dichiarato:

RUOLO DI STASERA – «Secondo me ci deve essere rammarico su Pierre Kalulu. Ragazzo serio e affidabile. Poi nel calcio moderno chi come lui riesce a fare due ruoli? Ha tutte le caratteristiche che avrebbero fatto comodo anche al Milan in questa stagione. L’anno in cui vincono lo scudetto gestivano 50 metri lui e Tomori. Questo è forte».