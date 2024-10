Kalulu Milan, Iuliano PERPLESSO: «Ma cosa hanno COMBINATO i rossoneri? Scelta INCOMPRENSIBILE ma evitiamo QUESTO paragone»

Kalulu Milan, Mark Iuliano, ex difensore della Juve, ha bacchettato i rossoneri per l’operazione legata al difensore francese

Mark Iuliano, a Tuttosport, ha così parlato dell’arrivo di Kalulu alla Juve e degli altri colpi dell’ultimo mercato estivo.

KALULU – «È stata una Giuntolata: un acquisto azzeccatissimo da parte di Cristiano. Mai avrei immaginato che Kalulu potesse avere un rendimento del genere. Non ha sbagliato una partita. Va riscattato al più presto: la Juve se lo deve tenere stretto».

KALULU COME DAVIDS – «Edgar però era un campione affermato e aveva già vinto la Champions: al Milan non l’avevano capito e non si era integrato. Comunque non riesco a capacitarmi di come il Milan possa aver scaricato così facilmente Kaluku e per di più a una diretta concorrente. Una cosa incredibile, meglio per la Juve (sorride, ndr)».