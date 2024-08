Kalulu LASCIA il Milan, il difensore ha dato l’OK al trasferimento in bianconero: tutti i DETTAGLI sul rossonero

Tutto fatto per la cessione di Pierre Kalulu. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore ha dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Accordo per un prestito con il calciomercato Milan: tutti i dettagli

PAROLE – «Pierre Kalulu alla Juventus, here we go! Accordo raggiunto dopo ulteriori colloqui segnalati in mattinata. La commissione del prestito sarà di circa € 3/4m di commissione fissa più € 14m di clausola di opzione di acquisto non obbligatoria più € 3m di componenti aggiuntivi. Confermata la clausola di rivendita del 10% nel caso in cui l’accordo diventi definitivo nel 2025».