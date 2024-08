Kalulu Milan, affare in STAND-BY con la Juve: c’è l’INSERIMENTO di un’altra rivale! Aumentano le PRETENDENTI per il difensore

Il futuro di Pierre Kalulu sta diventando un tormentone di questi ultimi giorni del mercato Milan: prima il blitz della Juve e l’accordo tra le società, poi la mancata risposta del francese. Ora, come fa sapere il giornalista Matteo Moretto, mentre l’affare con i bianconeri è per il momento in stand-by, un’altra squadra della Serie A sta valutando sull’inserirsi per l’acquisto del calciatore: si tratta dell’Atalanta.

PAROLE – «L’Atalanta torna ad informarsi su Pierre Kalulu, in uscita dal Milan.

Dopo i sondaggi degli ultimi giorni, il club nerazzurro vuole provare a capire se ci sono margini per un possibile inserimento tra Kalulu e la Juventus.

L’affare tra il difensore francese e il club bianconero è attualmente in stand-by».