Kalulu Milan: ACCORDO raggiunto con la Juventus, ecco COSA MANCA per l’addio ai rossoneri

Il calciomercato Milan si prepara ad un addio in difesa. Accordo raggiunto con la Juventus per Kalulu, cosa manca

La Juventus, dopo il mancato arrivo di Jean-Clair Todibo, sta cercando un profilo che possa fare al caso suo.Il club bianconero ha dunque puntato Pierre Kalulu, difensore che gode da sempre di grande considerazione ma che, a oggi, parte dietro rispetto all’undici titolare del Milan.

Come riportato da Gianluca di Marzio La Juve infatti, sembra aver individuato in Kalulu il profilo giusto per la difesa. I bianconeri sono ormai in trattativa avanzata con il Milan e i due club sono sempre più vicini, mentre si sta trattando ancora con l’agente del giocatore. In serata ci sarà infatti un incontro tra il francese e il suo entourage.