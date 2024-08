Kalulu Milan, ACCORDO con la Juve ma il difensore TEMPOREGGIA! I MOTIVI dietro all’INDECISIONE del francese. Il punto

Resta un rebus il futuro di Pierre Kalulu per il quale nei giorni scorsi il mercato Milan aveva trovato un accordo per cederlo alla Juve. Poi si è inserita anche l’Atalanta, che lo considera però più un piano B qualora non riuscisse ad arrivare ad altri profili. Il giornalista del The Sun, Alessandro Schiavone, chiarisce i motivi dietro alla decisione del francese di temporeggiare nella decisione sull’accettare o meno la proposta bianconera.

PAROLE – «Pierre Kalulu ha delle riserve su queste due opzioni: a) lasciare il Milan dove si sente sistemato, ha molti amici ed è sicuro di potersi far strada nei piani di Fonseca e b) non si è scaldato all’idea di unirsi alla Juventus. Ma potrebbe comunque essere “costretto” ad accettare».