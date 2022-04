Kalulu: «Gioco senza pressioni e voglio farlo bene»

Pierre Kalulu si è raccontato in un’intervista a Carlo Pellegatti per Star Casinò. Ecco le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu si è raccontato in un’intervista a Carlo Pellegatti per Star Casinò. Ecco le parole del difensore rossonero:

LA PERSONALITA’ – «Le persone mi hanno detto che questa cosa è molto italiana, forse perché ho sempre fiducia in me stesso e dico che ho fatto di tutto per avere tutto questo. Quindi gioco senza pressioni e voglio farlo bene».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE