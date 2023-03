Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato del suo ruolo preferito: sorprendenti le dichiarazioni del francese

Durante la conferenza stampa dal ritiro della Francia U21, Pierre Kalulu, centrale del Milan, ha dichiarato:

«Se domani mi chiedete se posso giocare in qualsiasi posizione, vi dirò che sarà possibile per me. Non inizierò a fare preferenze».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE