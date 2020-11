Kalulu ancora deve esordire, ipotesi prestito già a gennaio

Pierre Kalulu ancora non ha esordito con la maglia del Milan in partite ufficiali. Le prestazioni di Calabria e Dalot garantiscono continuità

Pierre Kalulu ancora non ha esordito con la maglia del Milan in partite ufficiali. Nelle amichevoli estive il ragazzo aveva avuto modo di mettersi in mostra sotto gli occhi di Stefano Pioli. Tuttavia, l’affollamento sulla fascia destra di difesa non gli ha ancora consentito di esordire.

Al momento le prestazioni di Davide Calabria e Diogo Dalot garantiscono continuità al gioco rossonero. Inoltre, come terza scelta, ci sarebbe Andrea Conti, anch’esso un po’ ai margini della squadra titolare. Per Kalulu si prospetta quindi un probabile prestito nel mercato di gennaio.