Juventus Milan, Scaroni: «Felici che la sfida sia in chiaro per questo motivo»

Juventus Milan, gara in programma sabato, sarà trasmessa in chiaro. Il presidente rossonero Scaroni ha espresso la sua felicità

La gara tra Juventus e Milan, in programma sabato 18 gennaio alle ore 18:00, sarà trasmessa in chiaro su DAZN. Paolo Scaroni, presidente del club rossonero e consigliere della Lega Serie A, si è detto felice per questa decisione.

LE PAROLE – «Felici che la sfida sia in chiaro su DAZN, un’opportunità per i tifosi delle due squadre, ma anche per tutti coloro che amano il calcio. Un’iniziativa che contribuirà a fare avvicinare più persone alla Serie A, soprattutto le nuove generazioni»