Juventus Milan, è in dubbio per il big match: si è allenato ancora a parte

Juventus Milan, il giocatore ha svolto una seduta di allenamento differenziata. La sua presenza per sabato è in dubbio

Per la seconda volta nel giro di quindici giorni mister Sergio Conceicao affronterà la Juventus, squadra in cui milita il figlio Francisco. L’attaccante portoghese però potrebbe non essere a disposizione per il match in programma sabato.

Uscito per infortunio proprio nel corso della gara con il Milan di Supercoppa Italiana si è allenato ancora a parte, per questo motivo la sua presenza è da considerare in dubbio.