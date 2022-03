Juventus, indagine UEFA sul FFP: cosa rischiano i bianconeri

Juve nel mirino dell’UEFA riguardo al Fair Play Finanziario: ecco cosa rischia il club bianconero. Le ultime sulla situazione

Il Fair Play Finanziario torna sotto la lente di ingrandimento della UEFA. Come rivelato da gazzetta.it, le regole verranno riscritte entro maggio e le nuove norme dovrebbero entrare in vigore dalla stagione 2024-2025. Le vecchie, però, sono ancora in vigore e i conti della Juventus sono finiti sotto stretta osservazione.

I club europei, però, non si aspettano più sanzioni. Stando a gazzetta.it, infatti, l’ampio numero delle squadre coinvolte rende piuttosto difficile l’ipotesi di squalifiche. Anche le multe, al momento comunque da non escludere, sono ritenute improbabili perché ulteriormente punitive sul piano economico.