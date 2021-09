Juve Milan: torna Chiesa, ecco le soluzioni contro il diavolo

Juve Milan: Federico Chiesa torna a disposizione di Massimiliano Allegri, nel match contro i rossoneri. Dove giocherà?

Federico Chiesa torna agli ordini di Allegri in vista della sfida contro il Milan di questa sera allo Stadium. Grattacapo in più per Pioli, ma anche per lo stesso tecnico bianconero, che al momento ha trovato una quadra con il 4-4-2, ma potrebbe adottare più soluzioni contro i rossoneri.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Chiesa potrebbe essere schierato come seconda punta nel 4-4-2; Esterno, ovviamente, nel 4-3-3 ed infine, può essere utilizzato in più ruoli in un ipotetico 4-2-3-1. Quest’ultima soluzione, però, sembra proprio non essere contemplata nelle idee di Allegri.