Juve Milan, Sacchi non ha dubbi: «Niente pressione, Conceicao eredita una situazione complicata. I giocatori devono aiutarlo così»

Juve Milan, Sacchi non ha dubbi sulla squadra rossonera dove è appena arrivato Conceicao al posto di Fonseca: le dichiarazioni

Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Conceicao, nuovo allenatore del Milan al posto di Fonseca, e del debutto contro la Juve in Supercoppa Italiana.



SACCHI – «Non bisogna mettere troppa pressione al Milan per questa partita. Conceicao eredita una situazione complicata e dunque almeno due settimane per sistemare qualche dettaglio è logico concedergliele. Intanto che i giocatori si tirino su le maniche e comincino a correre avanti e dietro quando si attacca e difende. Questo è il modo migliore per aiutare l’allenatore che è appena arrivato».