Juve Milan, Conceicao può sorridere: recupera 2 giocatori. La situazione dell’infermeria verso la semifinale di Supercoppa Italiana

Conceicao può sorridere verso la semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì sera contro la Juve.

In base a quanto appreso da Milannews24, infatti, sia Loftus-Cheek che Musah sono in fase di recupero e sono regolarmente partiti con il resto della squadra per l’Arabia Saudita. L’infermeria del Milan, quindi, inizia pian piano a svuotarsi dopo settimane di vera emergenza vissute da Fonseca prima dell’esonero.