Juve Milan, Ambrosini commenta il big match ai microfoni della Gazzetta

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sulla sfida contro la Juve i programma oggi in Serie A. I dettagli

Massimo Ambrosini è stato una colonna del Milan, con il quale ha sfiorato 500 partite. Oggi è un opinionista tra i più affermati e su La Gazzetta dello Sport valuta così la gara che si giocherà all’Allianz Stadium alle ore 18.

IN COSA JUVE E MILAN DEVONO MIGLIORARE – «Il Milan nell’approccio agli incontri che finora non è stato buono: i due primi tempi a Riad, ma anche quello con il Cagliari e quello a Como… La Juve è reduce dalla buona partita a Bergamo, ma forse per vincere qualche gara in più deve prendere maggiori rischi».

FUORI DALLA LOTTA SCUDETTO – «Avendo cambiato in estate il tecnico e molti calciatori, l’obiettivo minimo per entrambe era qualificarsi alla Champions».

DA FONSECA A CONCEICAO – «Le modalità di intendere il calcio dei due tecnici sono diverse e ora l’approccio agli incontri è più energico: meno palleggio e più pressione. Il Milan è passato dall’essere compassato e passivo ad attaccare “alti” gli avversari. Una simile rivoluzione tattica ha bisogno di tempo, di una condizione fisica che al momento non è al top e della giusta predisposizione mentale».

AL MILAN SERVE UN NUMERO 9 – «Se avessi un colpo da fare, io punterei su un esterno offensivo per avere un’alternativa a destra, magari spostando Pulisic trequartista o seconda punta. Trovare un centravanti da 20 gol ora è impossibile. Confido che Morata alzi il suo rendimento».

