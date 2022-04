Rigore Juve-Inter: contatto dubbio, Calhanoglu sbaglia. L’arbitro fa ripetere

Episodio molto discutibile in Juve-Inter: rigore dubbio, Calhanoglu sbaglia e l’arbitro fa ripetere. I dettagli

Succede di tutto all’Allianz Stadium di Torino nel match Juve-Inter. Sul finale di primo tempo Morata e Dumfries sono i protagonisti dell’episodio che ha portato in vantaggio la formazione nerazzurra, ovvero un calcio di rigore molto dubbio.

Il direttore di gara, dopo il consulto con il VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Calhanoglu e Szczesny para, ma sulla ribattuta un altro contrasto e la palla termina in rete. Irrati però non convalida la rete ma anzi fischia fallo in attacco. A questo punto arriva un’altra decisione del VAR: rigore da ripetere perché De Ligt è entrato prima del tiro in area di rigore. Sul secondo tentativo poi è arrivata la rete del vantaggio nerazzurro.