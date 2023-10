Juve Hellas Verona 1-0: i bianconeri vincono e sorpassano in extremis Milan ed Inter

La Juve agguanta la vittoria allo scadere contro l’Hellas Verona e supera sia il Milan che l’Inter in classifica: ecco com’è andata

È appena finita Juve-Hellas Verona, una partita folle all’Allianz Stadium, valida per il decimo turno di Serie A. I bianconeri agguantano la vittoria per 1 a 0 all’ultimo minuto di recupero con Cambiaso.

Prima ben due gol annullati a Kean, un match che sembrava destinato a dover finire in parità. Il gol nel finale beffa i veronesi. La squadra di Allegri in un sol colpo supera in classifica sia il Milan che l’Inter, in attesa delle partite delle due milanesi di domani.