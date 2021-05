Juric: «Una grande ca**ta, non ci sto, è una vergogna in Italia»

Ivan Juric nervosissimo ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato contro il Napoli. Le sue parole

Ivan Juric nervosissimo ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato contro il Napoli. Il tecnico del Verona si è infuriato dopo la domanda del giornalista Massimo Ugolini: «Quanto è stato difficile motivare la squadra per fare questi novanta minuti, come non era riuscita a fare nelle altre partite?».

«Subito una grande cagata, devi portare rispetto. Guarda come ha giocato la squadra, questa è mancanza di rispetto. Non ci sto. La squadra ha dato sempre il massimo, questo comportamento in Italia è una vergogna». E poi lascia le telecamere.