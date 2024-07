Jovic via dal Milan, RIFLESSIONI sul nuovo attacco, FUTURO del serbo in bilico nonostante il rinnovo

Il futuro di Jovic al Milan, nonostante il rinnovo, potrebbe essere ancora in bilico. Riflessioni del club sull’attacco

Le grandi operazioni in casa Milan sono appena cominciate con Alvaro Morata, che sarà solo il primo acquisto in una strategia che prevede almeno altri 3/4 colpi. Occhio però alle soprese in uscita.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero riflette su quello che potrebbe essere il nuovo attacco in vista della prossima stagione. L’idea di base sarebbe quella di affiancare Abraham a Morata o quantomeno un attaccante con quelle caratteristiche: forte fisicamente e nel gioco aereo in modo da fornire alternative tattiche a Fonseca. A farne le spese, qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, sarebbe Jovic perché il serbo rappresenterebbe un lusso con il rischio che possa perdere le giuste motivazioni.