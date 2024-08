Jovic Milan, Fonseca lo ESALTA: «Sarà importante per noi, ecco in cosa mi ha sorpreso»

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, al termine del match vinto contro il Monza nel Trofeo Berlusconi ha elogiato così Luka Jovic

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan Monza, amichevole del Trofeo Berlusconi, Paulo Fonseca si è complimentato con Luka Jovic, autore di uno dei tre gol rossoneri.

PAROLE – «Jovic è un giocatore che non conoscevo bene, mi ha sorpreso. Può aiutare tanto la squadra. Mi è piaciuto come sta lavorando, sarà importante per noi».

