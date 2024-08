Conferenza stampa Fonseca post Milan Monza: le parole

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Monza. Ecco cosa ha detto l’allenatore

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa nel post partita di Milan Monza. Ecco cosa ha detto l’allenatore:

SENSAZIONI «C’è feeling, è positivo. Abbiamo 5 settimane di lavoro, cominciamo a vedere qualcosa della nostra idea di gioco, abbiamo tanto da migliorare. Il Milan è una squadra che vuole dominare. Non mi aspetto che in questo momento facciamo tutto bene, ma lavoriamo»

MERCATO – «Per me è facile parlare di mercato perchè manca solo un giocatore. Adesso abbiamo tanti giocatori, ne deve uscire qualcuno. Su Kalulu non mi nascondo, stiamo valutando la soluzione migliore per noi è il giocatore»

DIFESA «Se non facciamo bene il nostro pressing diventa difficile poi la squadra dietro. Nei primi 20 minuti del primo tempo non li abbiamo lasciati giocare, i primi 15′ del secondo tempo i migliori. Il miglior modo di difendere è tenere la palla»

JOVIC «Jovic è un giocatore che non conoscevo bene, mi ha sorpreso. Può aiutare tanto la squadra. Mi è piaciuto come sta lavorando, sarà importante per noi»

MEDIANO «Il mediano che cerchiamo? Fofana»

MORATA E SAELEMAEKERS «Ho visto un attaccante che si sacrifica. Mi è piaciuto il lavoro che ha fatto. Saelemaekers è un tipo di giocatore che tutti vorrebbero allenare. Forte con la palla, sa difendere, è un giocatore che voglio tenere»

GIOVANI «Tutti i giovani fanno parte della prima squadra. Adesso abbiamo tanti giocatori, è importante quando c’è la possibilità di farli giocare. Sono giovani di qualità che hanno dimostrato il loro valore. Dobbiamo stare attenti ai giovani»

QUALCUNO CHE LO HA MESSO IN DIFFICOLTA’ «Nessun giocatore specifico. Tutti abbiamo cose da migliorare. Queste 5 settimane sono state positive, la squadra può fare meglio. Abbiamo cominciato adesso, ma mi aspetto tanto»