Jovic Milan, futuro sempre più in bilico. E l’addio è possibile ma solo a questa CONDIZIONE: gli aggiornamenti

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato della possibile cessione di Luka Jovic, non certo di rimanere in rossonero una seconda stagione nonostante il rinnovo del contratto firmato qualche settimana fa.

Una sua cessione nel corso di questa sessione di mercato è possibile ma probabilmente è legata a doppio filo a un eventuale quanto probabile nuovo innesto in avanti. Tradotto: se arriverà un nuovo attaccante Jovic potrebbe lasciargli il posto.