Jovic Milan, i rossoneri vogliono liberarsi del serbo e sono pronti a concedere lo svincolo: attaccante offerto a Monaco e Siviglia

Come riferito da Tuttosport, Luka Jovic resta l’indiziato numero uno ad uscire nell’attuale calciomercato Milan.

In uscita Luka Jovic, che non rientra nei piani tecnici di Conceiçao: l’attaccante serbo, che ha un ingaggio da 3 milioni all’anno, è stato proposto a Monaco e Siviglia, ma entrambi i club non hanno fatto i salti di gioia quando gli è arrivato il profilo dell’attuale numero 9 del Milan come opzione da valutare. I rossoneri cercheranno di liberarsi di lui.