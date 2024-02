Jovic Milan, nuovo colpo di scena nel futuro del serbo! Gli aggiornamenti sull’attaccante in scadenza a giugno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato in rossonero la scorsa estate e in scadenza a giugno in virtù del contratto annuale firmato a settembre.

Secondo quanto si apprende ogni scenario è ancora possibile: per l’ex centravanti della Fiorentina saranno determinanti gli ultimi mesi di questa stagione per capire se potrà restare al Milan.