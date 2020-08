Jorge Mendes, procuratore più rinomato al mondo, avrebbe proposto Rafael Leao a diversi club: tra questi la Juventus di CR7

La prima stagione al Milan di Rafael Leao è stata ricca di luci ed ombre, tanto da indurre il suo agente (Jorge Mendes) a proporlo a diversi club. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, tra le squadre contattate dal procuratore portoghese ci sarebbe anche la Juventus.

Il Milan tuttavia crede fortemente in Rafael Leao e, come affermato dallo stesso Pioli, una sua partenza in estate non è stata mai presa in considerazione.