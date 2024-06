Jordan Zirkzee Milan, il fratello di Joshua può sbloccare l’operazione! Ecco CHI E’: storia, carriera e curiosità sul classe 2005

L’operazione Zirkzee potrebbe essere sbloccato dal fratello di Joshua, Jordan. L’agente Kia Joorabchian vorrebbe circumnavigare il problema commissioni, proponendo al Milan anche il cartellino del fratellino.

Ma chi è Zirkzee Jr? Jordan è un classe 2005, che ha mosso i primi passi negli Spartaan ’20. Feyenoord come seconda tappa prima del salto al Bayer Leverkusen, in cui milita da tre anni. 2 gol in 14 partite in Under 17, poi 4 reti in 23 partite al secondo anno, in Under 19. In questa stagione, sempre in Under 19, 6 gol in 21 apparizioni.