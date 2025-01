Condividi via email

Joao Felix Milan, ecco le prime cifre sull’ingaggio del portoghese: i rossoneri ci pensano e lo vedono come alternativa a Rashford

Come riportato in mattinata dalla Gazzetta, il calciomercato Milan punta a Joao Felix. Il calciatore al Chelsea non sta trovando lo spazio sperato ed è alla ricerca di continuità di minutaggio. Lui sarebbe la prima alternativa a Marcus Rashford.

Lo stipendio di Joao Felix è più accessibile di quello dell’inglese: 5,7M bonus compresi, contro gli oltre 13 dell’inglese. Ma soprattutto Felix è un nome che piace (molto) a Conceiçao.