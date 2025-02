Joao Felix Milan: cifre e dettagli dell'operazione

Condividi via email

Joao Felix Milan, il grande colpo dell’ultimo giorno di calciomercato. Cifre e dettagli dell’operazione con il Chelsea

Joao Felix al Milan è stato il grande colpo dell’ultimo giorno di mercato in Serie A. Un affare in prestito secco oneroso a 3 milioni di euro più bonus, per un totale di 5/5.5 milioni.

Il prestito dell’attaccante portoghese sarà rossonero fino a giugno 2025 e non è prevista alcuna opzione per il riscatto. Il Chelsea contribuisce a parte dello stipendio del giocatore, a riportarlo è Matteo Moretto sul proprio profilo X.