Jimenez Milan, UFFICIALE il prolungamento contrattuale fino al 2028: il COMUNICATO del Real Madrid sul terzino

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti col comunicato del Real Madrid che ha confermato il passaggio a titolo definitivo di Alex Jimenez al Milan. Prolungamento contrattuale per il terzino fino al 2028.

COMUNICATO REAL MADRID – «Real Madrid CF e AC Milan hanno concordato il trasferimento del giocatore Álex Jiménez. Álex Jiménez è arrivato nella nostra cava nel 2012, quando aveva solo 7 anni. Da allora ha giocato in tutte le categorie delle nostre giovanili fino al Castilla. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Milan. Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto ad Álex Jiménez e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase».