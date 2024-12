Jimenez Milan, Fonseca spinge per la sua riconferma: cosa filtra verso Verona. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, reduce dal deludente pareggio casalingo contro il Genoa per 0-0, ha già iniziato a preparare la sfida contro l’Hellas Verona. Per questa delicatissima sfida Paulo Fonseca starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di confermare Jimenez titolare.

Questo, dunque, porterebbe Theo Hernandez a sedersi nuovamente in panchina. Ora starà al francese cercare di convincere il tecnico nei restanti allenamenti a disposizione.