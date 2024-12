Jimenez Milan, prestazione clamorosa contro il Verona: è stato decisivo in attacco e in difesa. Le statistiche della partita del giovane

Jimenez è stato tra i migliori in campo del Milan nella vittoria contro il Verona di venerdì scorso.

Come svelato da Caressa a Sky Sport, infatti, il giovane esterno è stato primo per tocchi in area, passaggi nel terzo offensivo, conduzione nella trequarti offensiva. E in fase difensiva è il giocatore ad aver fatto più duelli, ad aver recuperato più palloni e ad aver fatto più pressioni di tutti. Statistiche clamorose per il rossonero che ha sostituito Theo Hernandez.