Jimenez Milan, DECISIVA la volontà del ragazzo per il riscatto: il RETROSCENA e i dettagli sulla clausola per la recompra per il Real Madrid

Nella giornata di ieri Alex Jimenez è stato ufficializzato come nuovo acquisto per il calciomercato Milan, con i rossoneri che hanno esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo dal Real Madrid dopo la stagione in prestito dello scorso anno. Il giornalista Fabrizio Romano svela un retroscena sul terzino.

Lo spagnolo classe 2005 voleva fortemente restare in rossonero ed ha spinto affinché ciò avvenisse, in quanto si trova molto bene nel club. Il Real Madrid potrà riacquistarlo solo nell’estate del 2025 o del 2026 rispettivamente per €9 milioni e 12 milioni di euro.