James Rodriguez: «Ecco cosa mi aspetto dal futuro»

James Rodriguez punta in alto. Il colombiano, intervistato dai canali ufficiali dell’Everton, ha svelato l’obiettivo per la prossima stagione:

«Bisogna essere più costanti e cercare di giocare sempre al massimo. Non è facile perché la stagione è lunghissima ma l’Everton ha bisogno di riuscirci per finire tra i primi quattro posti in Premier League, che è un campionato molto difficile». James era stato accostato al Milan negli scorsi mesi.