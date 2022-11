Jacobelli su De Ketelaere: «Sta sicuramente deludendo…». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole sul calciatore arrivato quest’estate al Milan:

«De Ketelaere sicuramente sta deludendo se consideriamo le aspettative quando è arrivato. Pioli però ricorda sempre come Leao e Tonali incontrarono difficoltà alla loro prima stagione in rossonero, difficoltà poi brillantemente superate. Il giudizio sul belga andrà fatto a fine stagione, non adesso».