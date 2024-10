Jacobelli sul rinvio di Bologna: «Il vero problema è il calendario super intasato, non la sicurezza»

Le parole su TMW Radio di Xavier Jacobelli riguardo il rinvio di sabato scorso della gara tra Bologna e Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, queste le dichiarazioni rilasciate sul Milan e sul rinvio di Bologna dal direttore Xavier Jacobelli.

PAROLE – « Il problema non è la sicurezza, perché quando le autorità stabiliscono che non ci sono le condizioni di sicurezza è giusto rinviare una gara. Il vero problema è il calendario super intasato anche da competizioni come la Supercoppa d’Arabia, il modello deve essere il Community Shield inglese».