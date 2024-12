Jacobelli su Reijnders: «Milan in netta ripresa e con il miglior centrocampista di questo inizio campionato»

Le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb Radio di Xavier Jacobelli riguardo l’avvio di stagione del Milan sulle spalle di Reijnders

Intervenuto su TMW Radio, ecco le parole di Xavier Jacobelli sul Milan, che giocherà contro l’Atalanta venerdì, e sul momento di Tijjani Reijnders.

PAROLE – «É un Milan che nell’ultimo mese ha inanellato cinque vittorie e due pareggi. I rossoneri sono in netta ripresa, alla faccia di chi voleva esonerare Fonseca dopo un pareggio. I risultati stanno dando ragione al portoghese che, come tutti gli allenatori al primo anno in un club, ha bisogno di tempo. In questo Milan poi c’è Reijnders, che per me è il miglior centrocampista di questo inizio insieme a Ederson. I rossoneri stanno anche ritrovando Leao e non c’è modo migliore di arrivare alla gara contro l’Atalanta».