Jacobelli: «Il Milan deve azzerare e non pensare più al pari col Bologna»

Xavier Jacobelli ha parlato della sfida di questa sera del Milan a Torino: i rossoneri non devono più pensare al pari col Bologna

Ospite negli studi di Sky, Xavier Jacobelli ha analizzato Torino-Milan:

«Il Milan non deve avere la sindrome del braccino corto: è stato sempre protagonista e non può e non deve fermarsi alle conseguenze del pareggio contro il Bologna. Non sarà facile: il Torino non ha mai battuto una grande e questa partita è delicata».