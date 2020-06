Jacobelli: «Da una parte la bravura di Pioli, dall’altra Dzeko che trascina»

Xavier Jacobelli ha parlato così a Radio Mattino della sfida di campionato tra Milan-Roma domenica a San Siro

Ancora pochi giorni e la Roma andrà in trasferta a San Siro per sfidare il Milan. Xavier Jacobelli ha parlato così nel corso di un’intervista per Radio Mattino della sfida di campionato tra Milan-Roma domenica a San Siro: «La trasferta della Roma a Milano è delicata. La vittoria a Lecce ha confermato la bravura di Pioli. Dzeko ha preso la squadra in mano, questo dimostra la statura del campione» ha dichiarato il direttore.