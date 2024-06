Jacobelli ELOGIA Camarda: «In Italia, i talenti ci sono! Gli allenatori devono avere il coraggio di fare questo». Le parole del giornalista

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del baby bomber del Milan Primavera Camarda che nella prossima stagione giocherà nella seconda squadra rossonera.

PAROLE – «Partiamo dai dati di fatto, noi abbiamo una nazionale under 17 campione d’Europa, una nazionale under 19 campione d’Europa, una nazionale under 20 vice campione del Mondo. Questo significa che i talenti ce li abbiamo, ne cito uno su tutti come Francesco Camarda che ha 500 gol nel settore giovanile del Milan, ha appena rinnovato il contratto e giocherà in Serie C con l’under 23. I talenti ci sono, ma se non ci sono allenatori con il coraggio di far giocare i giovani come ha fatto Xavi con Yamal è inutile poi riempirsi la bocca e dire che non ci sono talenti»