Italiano: «Leao e Theo Hernandez sono i calciatori più rapidi di tutto il campionato». Le parole del tecnico viola

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina su Theo Hernandez e Rafael Leao. Ecco le parole del tecnico viola:

«Due dei calciatori più esplosivi e rapidi di tutto il campionato. Sarà una zona di campo difficile. Hanno la capacità di far male a chiunque e in questi due giorni qualcosa l’abbiamo preparata. Cercheremo di non fargli sprigionare tutta la loro qualità»