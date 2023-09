Italia Ucraina, Donnarumma torna a San Siro da capitano

Gianluigi Donnarumma torna a San Siro: il portiere ex Milan partirà da titolare nel match tra Italia ed Ucraina e sarà il capitano

La scelta di Luciano Spalletti, come anticipato in conferenza stampa da lui stesso, è ricaduta su Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG è stato dunque confermato per difendere i pali dell’Italia nella sfida di stasera contro l’Ucraina (qui le formazioni ufficiali).

L’estremo difensore ex Milan torna dunque a San Siro, stadio che lo ha accolto per anni, e lo farà con la fascia da capitano al braccio.