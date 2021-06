Italia-Turchia, sarà Donnarumma contro Calhanoglu, la sfida di questa sera vedrà di fronte i due giocatori rossoneri più discussi

Italia-Turchia, sarà Donnarumma contro Calhanoglu, la sfida di questa sera vedrà di fronte i due giocatori rossoneri più discussi degli ultimi tempi, per i motivi che tutti conosciamo. Dalla parte azzurra il portiere che ancora veste formalmente i colori rossoneri per via del contratto in essere fino al 30 giugno. Dalla parte opposta Hakan nella posizione di esterno sinistro nel 4-1-4-1 pensato da Gunes.

I PIÙ DISCUSSI- Giusto per ribadire il concetto: la situazione del portiere al momento è quella di una possibilità concreta di firmare con il Psg mentre per Calhanoglu potrebbe arrivare una conferma qualora decidesse di rifiutare la proposta monster arrivata dal Qatar.